Берлин, 8 февраля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. У младенцев, матери которых были вакцинированы от COVID-19, сохраняется высокий уровень антител по прошествии нескольких месяцев после рождения, показало исследование, проведённое немецкими учёными. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно исследованию, будущие матери, которые защищают себя от COVID-19 с помощью вакцинации во время беременности, одновременно защищают своих детей. По сравнению с инфекцией во время беременности вакцинация приводит к значительно более высоким и более длительным уровням антител у рождающихся детей.

В исследовании приняли участие 77 беременных матерей, которые были вакцинированы двумя дозами мРНК-вакцины, и 12 женщин с симптоматической инфекцией SARS-CoV-2. 32-я неделя беременности — это период, когда было показано, что передача антител через плаценту в утробе матери является самой высокой.

При родах так называемые титры, то есть уровни антител, были выше у вакцинированных матерей в их пуповинной крови, чем у невакцинированных и инфицированных участников исследования.

Через два месяца определяемые уровни иммуноглобулина G (IgG) удалось определить у 48 из 49 обследованных младенцев, родившихся от привитых матерей. Антитела этого типа являются одними из наиболее важных антител в крови.