Скопье, , 22:52 — REGNUM В Северной Македонии 8 февраля в результате обследования 4939 образцов выявили 1722 новых носителя коронавируса. Также зарегистрировано 1942 случая выздоровления. За сутки в стране скончались 16 пациентов с COVID-19, зарегистрировано девять произошедших ранее летальных исходов.

Скопье, Северная Македония Pero Kvrzica

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 280 594 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8624, 259 898 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 12 072 — за новогодние праздники их число удвоилось, скончались около ста пациентов. За последние выходные скончались 66 человек с COVID-19.

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