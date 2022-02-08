Вашингтон, 8 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Самый загруженный пропускной пункт на границе США и Канады остается закрытым, сообщает 8 февраля Reuters со ссылкой на пограничное ведомство Канады.

Autozam.RU Грузовик

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Пункт закрыт в связи с протестом канадских дальнобойщиков, которые 7 февраля перекрыли движение в знак несогласия с приказом о принудительной вакцинации от коронавируса.

Ранее Канада ввела требования о вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу. В ответ водители начали блокировать улицы, начиная со столицы страны Оттавы. Полиция постепенно возвращает контроль за счет изъятия тысяч литров топлива.

Грузовики заблокировали движение на мосту Амбассадор, расположенном между озерами Эри и Хурон. Позже полиции удалось восстановить движение.

Владелец моста, компания Detroit International Bridge Co, заявила о необходимости восстановления международной торговли по мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оттаве 29 января началась массовая акция протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Акция носит мирный характер, в центре столицы собирается несколько тысяч человек, поддерживающих акцию дальнобойщиков.