Боррель: мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину
Вашингтон, 8 февраля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Мнение о том, что Россия оказывает давление на Украину, но не собирается захватывать её, высказал 8 февраля на встрече с журналистами в США верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Комментируя встречу российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшуюся в Москве накануне, 7 февраля, глава европейской дипломатии оценил этот шаг положительно, а затем сказал:
Он напомнил о тех опасениях России, которые касаются тенденции расширения НАТО на Восток, и сказал, что Западу нужно учитывать озабоченности Москвы по безопасности «и говорить о них».
Он добавил, что в истории наступил труднейший момент со времён окончания Холодной войны. По словам Борреля, многоуровневый диалог с Россией уже идёт — как со стороны ЕС, так и США и НАТО.