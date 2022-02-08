Женева, Швейцария, 8 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 1 857 470 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9134 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 8 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 396 558 014 носителей вируса, подтверждено 5 745 032 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 235 694 выявленных инфицированных и 10 826 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.