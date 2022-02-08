Луганск, 8 февраля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Мощный обстрел со стороны ВСУ предотвращён военнослужащими Народной милиции ЛНР, сообщил 8 февраля журналистам официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

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По словам офицера, украинские боевики 8 февраля осуществили запуск беспилотного летательного аппарата «Лелека-100» «с целью ведения разведки и последующей корректировки артиллерийского огня с позиций 24-й бригады».

Кроме того, на огневые позиции ВСУ выдвинулся и был приведён в готовность к ведению огня миномётный взвод.

Филипоненко заявил, что украинский беспилотник был своевременно обнаружен и принудительно посажен в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое.