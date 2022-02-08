Вашингтон, 8 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Департамент полиции Лос-Анджелеса с волнением ожидает голосования, которое может стоить отделу 4 тысяч сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19, сообщает 8 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом пресс-служба департамента призвала жителей позвонить по горячей линии и высказаться в защиту невакцинированных героев, которые защищают улицы округа. Речь идет о голосовании в Совете надзорных органов Лос-Анджелеса, которое решит вопрос увольнения 18 тысяч сотрудников, не выполнивших требования о вакцинации от COVID-19.Шериф Лос-Анджелеса Алекс Виллануэва громко критиковал приказ о вакцинации, утверждая, что увольнение такого количества сотрудников угрожает общественной безопасности.