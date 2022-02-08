Москва, 8 февраля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Медсертификаты по результатам теста на наличие антител к COVID-19 можно будет получать с 21 февраля.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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В соответствующем указе Минздрава РФ, текст которого опубликован 8 февраля на интернет-портале правовой информации, глава ведомства Михаил Мурашко поручил внести изменения в приложения к приказу министерства от 12 ноября 2021 года, касающегося медицинского сертификата о профилактических прививках от COVID-19.

Указано также, какие нужно внести изменения. В частности, вводится дополнительный раздел «Информация о положительных результатах исследования на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)».

Уточняется, что указ вступает в силу с 21 февраля 2021 г.