Волгоград, 8 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Пилотный проект современной инфекционной службы, которая охватит всю Волгоградскую область и которая может в дальнейшем стать проектом для масштабирования в других сопоставимых субъектах России, предложил создать 8 февраля губернатор Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Инициатива прозвучала в рамках заседания Координационного совета при правительстве РФ, которое провёл премьер-министр Михаил Мишустин.

Volgograd.ru Андрей Бочаров

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В волгоградских поликлиниках сейчас регистрируется 11 тысяч обращений в сутки с симптомами простудных заболеваний. На COVID-19 ежедневно тестируются свыше 18 тысяч человек. Развёрнуто более 4,5 тысячи инфекционных коек в составе 21 госпиталя, в том числе оборудовано 368 мест для детей и подростков.

«Регионам нашей страны важно иметь проработанные и реализованные на практике варианты решения этой сложной задачи. В этой связи прошу вас поручить министерству здравоохранения РФ совместно с администрацией Волгоградской области проработать вопросы по реализации в Волгоградской области пилотного проекта современной инфекционной службы, которая охватит всю Волгоградскую область и которая может в дальнейшем стать проектом для масштабирования в других сопоставимых регионах России», сказал губернатор.

С 2020 года для борьбы с COVID-19 в регионе введены в эксплуатацию две современные инфекционные больницы на 180 мест, строятся ещё два госпиталя общим объемом 120 инфекционных коек.