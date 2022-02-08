Берлин, 8 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Германии осталось всего несколько недель до вступления в силу нового правила по вакцинации: с 15 марта прививка от COVID-19 станет обязательной для всех работников клиник, медицинских учреждений и домов престарелых. Отказ от вакцинации по какой-либо причине будет служить основанием для недопуска к работе, сообщает Spiegel.

Petra B. Fritz Германия

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Премьер-министр БаварииМаркус Зёдер объявил, что он пока не хочет вводить обязательную вакцинацию в своей федеральной земле ввиду ожидаемых кадровых проблем. Лидер ХДСФридрих Мерцтакже призвал приостановить вступление в силу нового требования по всей стране.

Однако в руководстве СДПГ эти призывы встретили резкую критику. «Бундестаг и Бундесрат решили ввести обязательные прививки для учреждений с целью защиты особо уязвимых людей. Вот почему это правило должно быть реализовано уже сейчас», — заявила лидер партии Заския Эскен.

«Если Маркус Зёдер и Фридрих Мерц полностью отказываются от этого проекта, они пытаются перехитрить закон, с которым они оба согласились. Таким образом, ХДС и ХСС рискуют потерять доверие», — добавила она.

Бундестаг и Бундесрат приняли решение о введении обязательной вакцинации в медицинских и социальных учреждениях в декабре 2021 года. Однако реализовать его должны правительства федеральных земель.