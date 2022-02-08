Москва, 8 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Максимальный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России отмечается в возрастной группе детей до 1 года и пожилых людей старше 65 лет. Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах. Однако сильнее всего эта тенденция выражена среди детей возрастом до 1 года и пожилых людей старше 65 лет.

«Распространение инфекции достигло этих возрастных категорий. Эти группы становятся группами эпидемического риска, потому что именно здесь сегодня максимально регистрируется инфекция. На это нужно обратить максимальное внимание, планируя противоэпидемические мероприятия», — сказала Попова.