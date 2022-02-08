Пекин, 8 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Третье место завоевал в спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине российский лыжник Александр Терентьев.

Pxhere.com Лыжник

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Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, серебро взял итальянец Федерико Пеллегрино.

Добавим, что пятое место занял также российский спортсмен — Артём Мальцев.