Москва, 8 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Во всех регионах России началась вакцинация детей. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

"Во всех субъектах началась вакцинация детей. Она идёт добровольно. Провакцинировано в общей сложности 41 тыс. детей», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

Министр также отметил, что вакцина для детской вакцинации имеется в доступе.