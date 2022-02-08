Москва, 8 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В России начали снижаться темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы надзорного ведомства, эпидемическая ситуация на территории России непрерывно ухудшается на протяжении последних четырех недель (с 10 января 2022 года — прим. ИА REGNUM). Однако в последние дни темпы распространения коронавируса замедлились.

«Эпидситуация в России характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом. Но хочу отметить несколько особенностей прошедшей недели (с 31 января по 1 февраля — прим. ИА REGNUM). Мы на прошедшей неделе первый раз видим снижением темпов прироста. Темп прироста существует, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя количество ежедневно регистрируемых случаев конечно беспрецедентно высокое», — сказала Попова.