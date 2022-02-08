Нижний Новгород, 8 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует высшим учебным заведениям Нижегородской области перейти на смешанный формат обучения. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова на пресс-конференции сегодня, 8 февраля.

Алексей Трефилов Нижний Новгород

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По её словам, вузам необходимо проводить лекции дистанционно, а практику — в обычном формате, но строго соблюдая при этом безопасную дистанцию между студентами, масочный режим и другие эпидемиологические требования.

«Для этого к практическим занятиям учащихся вузов нужно допускать только небольшими группами», — резюмировала представитель Нижегородского управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 — коронавирус выявили у 5 250 местных жителей.