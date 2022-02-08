Москва, , 13:15 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 0,8%, к $91,90 за баррель Brent, что по-прежнему выглядит как локальный откат на пути к реализации сценария «нефти по $100», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Добыча нефти

«На рынке есть одна тема, которая могла бы остановить рост нефтяных котировок к трехзначным ценовым уровням, это переговоры США и Ирана по возобновлению ядерной сделки.

Для американской стороны возвращение иранской нефти, около 1,2−1,5 млн. б/с, сейчас очень важно, во-первых, рост предложения снизит нефтяные котировки и внутренние цены на топливо в США, для Демократической партии, это обязательное условие чтобы удержать большинство в Конгрессе и Сенате.

А во-вторых, возвращение иранской нефти, снизит риски резкого взлета нефтяных цен и ускорения инфляции в США, в случае военного конфликта на российско-украинской границе и введения санкций против России.

Переговоры по иранской ядерной программе должны возобновиться 8 февраля. CША делают все возможное для их успеха, даже начали в одностороннем порядке делать исключения из ранее введенных санкций.

Однако есть ощущение, что даже если у американцев все получится, то цены на нефть все равно сначала дотянутся до $100,00 за баррель Brent и только потом, в марте 2022 года, когда крупные спекулянты зафиксируют прибыль по своим покупкам, начнут снижаться.

Помимо переговоров по Ирану, сегодня важных для нефтяного рынка событий не ожидается. Внутриотраслевая статистика начнет поступать лишь 9 февраля рано утром.

Так что, участникам торгов на сегодняшних торгах придется больше ориентироваться на технические факторы, которые довольно уверенно говорят о том, что рост нефтяных цен от текущих значений $91,80−92,00 за баррель Brent возобновится 9 февраля», — считает эксперт.

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