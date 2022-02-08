Москва, 8 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В России лишь 6,5% болеющих коронавирусной инфекцией нуждаются в стационарном лечении. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

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«Сегодня 6,5% болеющих нуждаются в стационарном лечении. Это число меньше, чем было в четвёртую волну в осенний период. Однако за счёт значимого большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

При этом коечный фонд, по словам министра, находится в достаточном количестве и оснащён в соответствии с нормативами.