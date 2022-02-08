Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Эпидемиологическая остановка в Грузии сложная, но управляемая. Об этом 8 февраля сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Активных случаев (заражения, прим. ИА REGNUM) 210 тысяч и это пока управляемо. Основная нагрузка легла на амбулаторный и лабораторные сектора», — сказал глава NCDC.

Гамкрелидзе отметил, что из 8 тыс. коек в ковид-госпиталях заняты около 6 тыс. Врач сообщил, что около 75% заражений коронавирусом в стране связаны с подвидом штамма «Омикрон» ВА2. У него высокая заразность, но слабая «агрессивность».

Глава NCDC также сообщил, что в Грузии упали темпы вакцинации на фоне роста темпов распространения коронавирусом.

Стоит отметить, за последние сутки в Грузии выявили 24 616 случаев заражения коронавирусом. Признали выздоровевшими за этот же период — 18 221.

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