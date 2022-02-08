Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Частично или полностью на удалённую работу в связи со сложной эпидемической ситуацией отправили своих сотрудников 63% компаний Санкт-Петербурга. Об этом 8 февраля сообщили в исследовательском центре портала Superjob.ru.

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Петербург вошёл в список российских городов, в которых чаще всего переводят персонал на дистанционный формат работы. При этом готовы работать заочно прежде всего IT-отделы, бухгалтерия, отделы продаж и кадровые службы.

Аналитики отметили, что максимальное число сотрудников работало удалённо в первую волну пандемии, в мае 2020 года. Тогда средний показатель по стране составлял 59%, в то время как сейчас он находится на отметке в 51%.

При этом 65% петербургских компаний, которые уже перевели своих сотрудников на удалённую работу, не собираются увеличивать их количество. Причиной является то, что на такой формат работы уже перешли все, кому это было необходимо прежде всего. А второй причиной является отсутствие должностей, которые могут быть переведены на дистанционную работу.

Напомним, в Петербурге сейчас на дистанционном обучении находятся несколько тысяч школьных классов. Студентов многих местных вузов перевели на удалённый формат обучения. К тому же часть студентов при личном желании сможет сдать ГИА заочно.