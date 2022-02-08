Москва, 8 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В России от COVID-19 на сегодняшний день привили 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

NIAID Вакцинация

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По его словам, добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет началась во всех регионах страны.

«Провакцинировано в общей сложности 41 тыс. детей. Вакцина доступна», — заявил министр на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной.

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