Москва, 8 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В России порядка 93% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил 8 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По его словам, в настоящее время сохраняется рост числа амбулаторных пациентов, их число более чем в два раза превысило пик, который отмечается в осенний период октября-ноября, «и все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап».

«93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной.

Читайте также: Мишустин заявил об «огромной нагрузке» на систему здравоохранения РФ