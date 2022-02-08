Москва, 8 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Рост заболеваемости коронавирусной инфекции в России продолжается, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 8 февраля на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Government.ru Анна Попова

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Она уточнила, что рост заболеваемости наблюдается уже четыре недели, но для текущего периода характерны особенности. Общее количество случаев, которые регистрируются каждый день, беспрецедентно высокое.

«Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Попова рассказала, что чуть больше половины заражений коронавирусом в России вызывает сейчас штамм «Омикрон». В России, как и в ряде европейских стран, динамика наступления этого штамма «несколько замедлилась».

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