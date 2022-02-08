Москва, 8 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Возможно совмещение вакцин от гриппа и коронавируса. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Нам удалось показать, что, поскольку технология очень близка, то вполне возможно совмещение. И наши исследования показали, у животных, что при комбинации штамма гриппа и штамма коронавируса, их введение в одну вакцину приводит к потенцирующему даже эффекту — то есть он усиливается как в отношении одного заболевания, так и другого», — заявил Ишмухаметов.