Пекин, 8 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Французский биатлонист Кантен Фийон Майе, лидер Кубка мира завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, сообщает Le Figaro.

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Кантен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку (20 км), опередив белоруccкого и норвежского спортсменов.

«Я никогда раньше не выигрывал, это просто потрясающе. Четыре года назад это было так сложно. Много трудностей, много работы. Мечта сбылась, это безумие, что сейчас происходит, я не знаю, что сказать», — заявил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины он «убедился» в отсутствии эскалации.