Москва, 8 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Руководителям российских регионов поручено заняться формированием резерва коечного фонда, заявил 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Он рассказал, что ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной, и наибольшая нагрузка ложится на амбулаторное звено здравоохранения.

«Вместе с тем, как обратил внимание президент, надо сохранять и повышенную готовность стационаров. Региональным властям поручено продолжить формирование резерва коечного фонда. И здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов», — сказал Мишустин.