Москва, 8 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной, заявил 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников, прежде всего, на амбулаторное звено», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

Мишустин отметил также необходимость сохранять повышенную готовность стационаров. Он напомнил, что соответствующие поручения даны руководителям регионов.