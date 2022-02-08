Стокгольм, , 15:23 — REGNUM С начала пандемии правительство Швеции приняло антикризисные меры на сумму 40 миллиардов евро. По словам министра финансов страны Микаэля Дамберга, это стало возможным благодаря экономической политике, накоплению средств и самому низкому долгу правительства с 1977 года до начала пандемии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 8 февраля, передает телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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«Швеция хорошо справилась с кризисом по сравнению со многими другими странами», — отметил Дамберг.

По его словам, во время введения ограничений по коронавирусу падение экономик было сильнее в Южной Европе, где страны больше всех зависели от туризма и сферы услуг.

«Швеция быстро восстановилась, но у нас также было небольшое падение ВВП. Ожидается, что в будущем рост будет более сдержанным в Швеции, США и Еврозоне, но он будет соответствовать существующим показателям, а также логике восстановления падения ВВП», — заявил Дамберг.

Когда министра спросили, продолжил ли правительство оказывать помощь бизнесу, Дамберг заявил: «Карте место», добавив, что все взятые на себя обязательства власти выполнят в полном объеме.

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