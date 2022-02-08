Стокгольм, 8 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Доля жителей Швеции, у которых есть антитела к коронавирусу, в настоящее время составляет до 85%. Об этом свидетельствуют данные анализа, который был проведен еще до того, как «Омикрон» распространился на территории Швеции. Об этом 8 февраля со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Последнее исследование образцов крови населения, проведенное Агентством общественного здравоохранения Швеции, проводилось в течение двух недель в промежутке между ноябрем и декабрем, то есть до момента резкого увеличения числа случаев COVID-19, вызванных «Омикроном».

В возрастной группе 65—95 лет антитела к коронавирусу были обнаружены в 90% образцах крови, а в группе 20−64 лет — 95%.

Доля населения с антителами по-прежнему ниже среди детей и молодежи. 56% образцов крови, взятых у людей в возрасте от 0 до 19 лет, имели антитела.