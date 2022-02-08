Пекин, 8 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В финал спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжники Александр Терентьев и Артём Мальцев. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Терентьев победил во втором полуфинальном забеге. Мальцев пришёл четвёртым, но показал время, которого хватило на выход в финал.

Сергей Устюгов не смог выйти финал. Он занял четвёртое место в первом забеге и не прошёл по времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Устюгов, Терентьев и Мальцев вышли в полуфинал спринта.