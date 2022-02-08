Рига, 8 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Государственное агентство лекарств Латвии признало с оговоркой, что один смертельный случай в Латвии «вероятно связан» с вакцинированием AstraZeneca. Об этом сообщил местный портал bb.lv.

PATH global health Вакцинация

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Отмечается, что агентство оценило 22 сообщения о смерти вскоре после вакцинации от Covid-19, и 21 случай не был подтвержден как связанный с вакцинацией.

В комментарии к сообщению сотрудники агентства крайне деликатно пришли к выводу, что «причинно-следственная связь между изменениями, выявленными при патологическом исследовании, и использованием вакцины AstraZeneca правдоподобна».

Известно, что умершему было от 55 до 60 лет.

Прививка была сделана в апреле 2021 года, а смерть наступила на седьмой день после получения первой дозы AstraZeneca. Речь идет об очень редком побочном эффекте вакцины AstraZeneca — тромбозе.