Пекин, 8 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Российская лыжница Вероника Степанова не смогла пробиться в финал спринта на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

(сс) pixel2013 Лыжи

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В полуфинальном забеге она заняла третье место. Победила Эмма Рибом (Швеция), второй стала Джессика Диггинс (США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этапе четвертьфинала из борьбы за медали выбыли российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак.