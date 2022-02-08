Таллин, 8 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правовой центр эстонского фонда «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) не будет оказывать юридическую поддержку участникам ковид-митингов, вступавшим в физический конфликт с полицией. Об этом руководитель фонда Варро Вооглайд заявил на портале организации objektiiv.ee.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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Он добавил, что SAPTK не поможет в сборе средств для оплаты назначенных из-за таких конфликтов штрафов: «В противном случае мы бы послали обществу не соответствующий действительности сигнал, будто бы мы подстрекаем людей к подобным конфликтам».

Вооглайд подчеркнул, что его фонд, организуя массовые ковид-митинги и акции протеста в Эстонии, будет следовать принципу предотвращения насилия. «В то же время мы и дальше будем следить, чтобы полиция действовала в рамках закона, и в случае явных правонарушений выражать протест и требовать привлечения к ответственности превысивших свои властные полномочия чиновников», — добавил он.

«Если руководители государства ведут себя, как тираны, то выразить протест — обязанность достойного гражданина. Однако для того, чтобы протесты приносили хорошие плоды, они не должны нести насилие», — еще раз обратился к своим сторонникам глава SAPTK.