Пекин, 8 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В полуфинал спринта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине вышли российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артём Мальцев. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Frankie Fouganthin Сергей Устюгов

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В первом четвертьфинальном забеге Устюгов показал второе время, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо. Терентьев в последнем, пятом четвертьфинале, занял второе место, уступив представителю Финляндии Йони Мяки.

Мальцев выступал в четвёртом четвертьфинале и пришёл третьим. Но он показал время, которого хватило, чтобы выйти в полуфинал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Устюгов, Терентьев и Мальцев вышли в четвертьфинал спринта.