Пекин, 8 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Российская лыжница Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Степанова выиграла пятый забег в четвертьфинале с результатом 3 минуты 18,09 секунды. Она стала единственной российской лыжницей, вышедшей в полуфинал спринта.

Ещё две представительницы России Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли из борьбы за медали.

В полуфинале соперницами Степановой будут ДжессикаДиггинс (США), Эмма Рибом (Швеция), Софи Крель (Германия), Виктория Карль (Германия) и Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).