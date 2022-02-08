Новосибирск, 8 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Новосибирске отменили подведение итогов работы социальной отрасли за 2021 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

К.Артём.1 Мэрия Новосибирска

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«В связи с эпидемиологической обстановкой в городе и высоким риском распространения коронавирусной инфекции мероприятие отменено», — уточнили в администрации муниципалитета.

Подведение итогов работы департамента по социальной политике Новосибирска должно было пройти в очном формате 10 февраля. Теперь материалы совещания будут опубликованы 16 февраля на сайте городвозможностей.рф.