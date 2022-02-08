Пенза, 8 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала прививочной кампании иммунизацию от COVID-19 прошли 590 подростков. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет развернуто 37 прививочных пунктов, восемь из них находятся в Пензе, два — в Кузнецке.

По словам замминистра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой, вакцинация детского населения в регионе стартовала в середине января. Перед прививкой каждого ребенка осматривает педиатр. Многие родители понимают, что вакцинация является наиболее эффективным и безопасным способом защиты ребенка от тяжелого течения заболевания, пояснила спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области вакцинацию подростков проводят двухкомпонентным препаратом «Гам-Ковид-Вак-М». Для прохождения иммунизации необходима предварительная запись.

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