Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки госпитализировали 202 человека, заболевших COVID-19, что на 75 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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В настоящий момент в областных стационарах развернуто 2269 коек, из которых свободно — 399 коек (17,58%). Таким образом, в коронавирусных больницах региона находятся 1870 пациентов, из них на ИВЛ — 28 пациентов.

За минувший понедельник, 7 февраля, в Ленобласти было выявлено 2214 новых носителей SARS-CoV-2, что на 109 меньше, чем за сутки до этого. Наибольшее количество положительных тестов получили жители крупных населенных пунктов, таких как Тихвин (198), Всеволожск (179), Кириши (140), Подпорожье (117), Выборг (104), Сланцы (102), Кудрово (73), Бокситогорск (59), Тосно (50), Пикалёво (45), пгт. им. Морозова, Кингисепп, Никольское (по 44), Приморск (40), Кировск (39), Сертолово (36), Волосово (27), Тельмана (26), Романовка (25), Янино-1 (24), пгт. им. Свердлова, Федоровское (по 23), Отрадное (21), Мурино, Дубровка (по 18), Приозерск, Гатчина (по 17), Красный Бор (16), Ивангород (14), Будогощь (13), Шлиссельбург, Запорожское (по 12), пос. Щеглово, Бугры (по 11), Селезнево, Коммунар, пгт. Важины, Любань (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 131 692 инфицированных, из них 106 043 человек уже выздоровели, в том числе 487 — за минувший день. Умерло от ковида в Ленобласти 3205 человек, в том числе восемь человек за минувшие сутки, что на четыре человека больше, чем сутками ранее.