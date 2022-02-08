Пекин, , 13:43 — REGNUM Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что не справился с последним выстрелом в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля он сказал в эфире «Матч ТВ».

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«Я не справился с последним выстрелом, и это только моя ошибка, здесь некого винить. Я расстроен, еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли», — сказал Цветков.

Он добавил, что волновался, что может закрыть 20 мишеней, поэтому немного дрогнул на последнем выстреле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Он допустил промах на последнем выстреле, хотя до этого претендовал на золото.

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