Джакарта, 8 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 37 492 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 8 февраля в Индонезии выявлено 4 580 093 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 10 708 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 202 312 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 83 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Индонезии скончались 144 719 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, танцоры из Индонезии и французские хореографы совместно поставили танцевальную программу.