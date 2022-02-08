Москва, 8 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Власти России априори не отказываются от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

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«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от неё не отказывается», — сказал Песков.

По его словам, в случае, если подобная встреча на самом деле поможет «разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны», то президент РФ Владимир Путин «готов встречаться с кем угодно».

При этом Песков подчеркнул, что нужно понять, «с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат» нужно провести эту встречу.