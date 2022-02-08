Магас, 8 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Власти Ингушетии предпринимают меры в связи с ростом численности заболевших COVID-19. На днях был увеличен на 500 мест коечный фонд ковидных госпиталей, сообщил и. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев.

Yarregion.ru В больнице

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По его словам в пяти медорганизациях коечный фонд будет увеличен при необходимости до 1085 коек. В настоящее время в больницах остаются свободными около 19% мест. При этом ежедневно в республике выявляется более 300 заболевших.

По данным регионального оперативного штаба на 7 февраля, в Ингушетии проходят лечение в ковидных госпиталях 388 пациентов, в том числе 217 — с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, из них 19 — подключены к аппаратам ИВЛ. Лечатся на дому более 3100 жителей региона.