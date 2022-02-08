Бухарест, 8 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии официально подтвердило прибытие на румынскую территорию 100 военнослужащих США из состава так называемого «Ограниченного континента в Европе». Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

The U.S. Army Военные США

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Согласно официальной информации, американские военные займутся подготовкой условий на базах Румынии для прибытия других подразделений Пентагона.

«Для нас крайне важно обеспечить комфортное пребывание наших партнеров из Соединенных Штатов», — резюмировал глава румынского оборонного ведомства Василе Дынку.

Напомним, ранее администрация президента США Джозефа Байдена приняла решение об отправке в Румынию в общей сложности 1000 американских военных. Они будут переброшены из Германии в рамках мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО.