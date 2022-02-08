Ереван, 8 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6807 исследований на коронавирус, из которых 2486 показали положительный результат. Об этом 8 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Всего в стране выявили 394 074 носителя коронавируса. Из них 356 165 справились с инфекцией, в том числе 3180 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 28 251 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9658 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 4803 тестов на коронавирус 1631 был с положительным результатом. 2349 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 12 случаев смерти.