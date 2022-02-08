Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ростовской области ежедневно растёт число амбулаторных пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 февраля.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 3157 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 30 человек. Загрузка коечного фонда сократилась до 77,2%.

Если днём ранее на амбулаторном лечении находились 34 123 пациента, то по данным на утро 8 февраля — 36 537 человек.