Рига, 8 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Риге в понедельник, 7 февраля, прошла массовая акция «Марш свободы» против ограничительных мер из-за коронавируса и действий правительства Латвии в условиях пандемии. Об этом сообщил портал Sputnik Латвия.

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По оценке журналиста издания, примерно 500 человек собрались у здания правительства страны с плакатами «Остановите геноцид!», национальными флагами, автомобили перекрыли часть столичных дорог. Среди участников были замечены представители разных партий — от известного ковид-диссидента Алдиса Гобземса («Закон и порядок») до крайнего националиста Айнарса Шлесерса («Латвия на первом месте»).

Как отмечает Sputnik Латвия, здесь, вероятно, можно говорить о формировании протестного электорального ядра перед грядущими выборами в парламент страны.

Издание также отметило, что подавляющее большинство участников — это коренные латыши, недовольные действиями «привозной» власти, которую символизируют президент Латвии Эгилс Левитс, долгое время живший в Германии, и премьер-министр родом из США Кришьянис Кариньш.

Протестующие пришли на митинг со свистками, сиреной, время от времени они стучали железными ложками по сковородкам и кружкам. Несмотря на активный отклик на событие в социальных медиа, никаких происшествий в ходе мероприятия зафиксировано не было.

Акция в Риге была организована под влиянием протестов в Канаде. Впрочем, в Латвии обошлось без большегрузных машин.