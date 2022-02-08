Пенза, 8 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Жители Пензенской области смогут принять участие в гонке «Лыжня России» 27 февраля, вместо объявленной ранее даты — 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

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«Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», которая была запланирована к проведению в Пензенской области на 12 февраля, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе перенесена на 27 февраля», — говорится в сообщении.

Учитывая действующие ограничения, в мероприятии смогут принять участите граждане 2004 года рождения и старше. В Пензе старт гонки для любителей лыжного спорта запланирован на нижней поляне стадиона «Снежинка».

ИА REGNUM напоминает, в Республике Алтай изменили формат проведения всероссийской гонки «Лыжня России-2022» из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 среди детей. В связи с этим в гонке разрешат участвовать только взрослым спортсменам.

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