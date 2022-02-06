Новосибирск, , 09:48 — REGNUM Во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» на территории Новосибирска будут участвовать военнослужащие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Лыжня России — 2019» в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Более 250 военных спортсменов примут участие в «Лыжне России — 2022», которая состоится 12 февраля на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского», — уточнили в ЦВО.

Отмечается, что среди них пять человек имеют звание мастера спорта по лыжным гонкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на «Лыжню России» из-за коронавируса пустят только взрослых участников.