Москва, 8 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Гражданам имеет смысл использовать разные вакцины при ревакцинации от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С моей точки зрения, необходимо использование различных платформ. На сегодняшний день, это достаточно безразлично — и мировой показывает, в мире так же делают, комбинируют различные вакцины», — заявил Ишмухаметов.

«Не имеет существенного значения, какая вакцина была первоначально и какая будет проводиться в качестве бустера. Лучше, на самом деле, использовать разные платформы, потому что, на самом деле, конечный результат ещё не вполне ясен, и весь мир находится ещё на изучении отсроченных последствий», — указал он.