Луганск, 8 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Стягивание сил к линии соприкосновения в Донбассе украинскими силовиками зафиксировала Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

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«Нам продолжает поступать информация о стягивании украинских войск и усилении подразделений в зоне так называемой операции объединенных сил», — сказал он.

Также Филипоненко уточнил, что в зону ответственности 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) ВСУ запланировано прибытие 80-й ОДШБР, а на позиции 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отмечено прибытие разведывательной группы из состава разведывательной роты указанного соединения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что на Украину прибыло свыше 100 спецназовцев из Великобритании, которых затем могут отправить в Донбасс.