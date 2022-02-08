Пекин, 8 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российский биатлонист Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Цветков допустил один промах на последнем выстреле, вследствие чего не смог подняться на пьедестал.

Победителем гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, который допустил два промаха и прошёл дистанцию за 48 минут 47,4 секунды.

Второе место занял белорусский спортсмен Антон Смольский, не допустивший ни одной ошибки в стрельбе. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Бё с одним промахом.

Александр Логинов пришёл к финишу девятым, Эдуард Латыпов — десятым. У них по три ошибки на огневых рубежах.